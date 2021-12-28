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Tokat Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Hamamönü Kabakçı Konağı sohbetleri yeniden başladı

Tokat Dernekleri Federasyonu (TOKFED) tarafından 7 yıldır aralıksız düzenlenen Hamamönü Kabakçı Konağı sohbetleri, kısıtlamalarından ardından yeniden başladı.
Tokat Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Hamamönü Kabakçı Konağı sohbetleri yeniden başladı

2 yıl aradan sonra gerçekleşen programın açılış konuşmasını TOKFED Başkanı Kamil Dündaroğlu yaptıktan sonra sözü, TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan'a bıraktı. Oğan, "Türk Dünyasının Günümüzdeki Sorunları" konusunu ele aldı.

Sinan Oğan konuşmasında, “Türkiye'ye  Suriye, Afganistan ve Afrika ülkelerinden gelen, sığınmacı veya göçmen olarak tanımladığımız 10 milyon insan bulunmakta. Ülkemizin demografik yapısını, Türk milletinin aleyhine bozmakta olup, özellikle Suriyeli kadınların doğurganlık oranının, Türk kadınlarının 3 katına yakın  oranı bizleri düşündürmelidir' ifadelerini kullandı.

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“ÇABA GÖSTERİLMELİ”

Sohbetin ilerleyen bölümlerinde Oğan, Suriye ve Irak'ta Türkmenler açısından ele geçen fırsatların değerlendirilemediğini söyledi. Oğan, Ermeni işgalindeki Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Türkiye'nin katkısının son derece önemli olduğunu, bu zaferin Türk Devletleri arasında heyecan yarattığını vurgulayarak Türk Devletleriyle ekonomik ilişkilerin ön plana çıkarılarak kültür ve tarih birliğinin geliştirilerek TURAN Birliğinin ön adımlarının atılması yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yoğun bir dinleyici topluluğunun katılımı ile gerçekleşen sohbet toplantısı; soru ve cevap faslının ardından sona erdi.

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