Tokat-Sivas kara yolu tır geçişine kapatıldı

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor.
AFAD ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.
Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor.
AFAD ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.
Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
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