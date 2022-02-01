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Tokat-Sivas kara yolu tır geçişine kapatıldı

Tokat-Sivas kara yolu, kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı.
Tokat-Sivas kara yolu tır geçişine kapatıldı

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

AFAD ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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