  • BIST 2.187,17
  • Altın 930.781
  • Dolar 14.829
  • Euro 16.3286
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.
Tokat Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi

İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.

Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

Tokat Yeni Havalimanı
Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı25 Mart 2022 Cuma 12:05
  • 'Çatıdaki suyu bile israf etmeyin' uyarısı25 Mart 2022 Cuma 11:34
  • FETÖ'nün üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya çalıştığı ortaya çıktı25 Mart 2022 Cuma 11:32
  • Avcılar’daki kentsel dönüşüm; 7 ay sonra aynı duvarı yine deldiler25 Mart 2022 Cuma 11:22
  • Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anıldı25 Mart 2022 Cuma 11:21
  • MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi25 Mart 2022 Cuma 11:21
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı25 Mart 2022 Cuma 11:18
  • Gelecek Partili Özdağ, yol arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı25 Mart 2022 Cuma 11:15
  • Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı25 Mart 2022 Cuma 10:31
  • Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe25 Mart 2022 Cuma 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti