  • BIST 2.529,53
  • Altın 975.094
  • Dolar 16.6408
  • Euro 17.5358
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Tokat'ta 50 bin ton salatalık rekolte beklentisi

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, kentte bu yıl 50 bin tona yakın salatalık rekoltesi beklediklerini söyledi.
Tokat'ta 50 bin ton salatalık rekolte beklentisi

Şahin, Türkiye'nin salatalık üretiminde Çin ve İran'ın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldığını anlattı.

Tokat genelinde 155 bin dekarda sebze üretimi yapıldığını belirten Şahin, bunun 6 bin dekarında da salatalık üretildiğini kaydetti.

Açıkta salatalık üretiminde mayıs ayının ikinci haftasında fidelerin toprakla buluşturulduğunu aktaran Şahin, "Örtü altında da nisan ayının ikinci haftasında fideler toprakla buluşturuluyor. Mayısın ikinci haftasında örtü altında hasadımız başladı. Açık alanda da hasat başlamak üzere." dedi.

Tokat'ta salatalık üretiminin her yıl arttığına dikkati çeken Şahin, "İlimizde 2021 yılında 35 bin ton salatalık üretimi yapıldı. İlimiz salatalık üretiminde ülkemizde 11. sırada. İnşallah 2022 yılında salatalık üretiminde 45 ile 50 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz Tokat'ı salatalık üretiminde Türkiye'de ilk beş il arasına sokmak." diye konuştu.

Niksar ilçesinde salatalık üretimi gerçekleştiren Nurettin Erdoğan da örtü altı tarımı yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 800 metrekare alandan 30 tona yakın salatalık hasadı yaptığını vurgulayan Erdoğan, "Niksar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2000 yılında bize sera verdi. O zamanki Kaymakam bey, 'Serada ilk ürünü kim çıkartırsa onun serasını ziyarete geleceğim.' dedi. O sene havalar iyi gitti, Nisan 27'sinde ürünü Kaymakama beye götürdüm. 'Sen bunu manavdan aldın.' dedi, inanmadı bana. Sonra seraya gelince şaşırdı, teşekkür etti. Üretmek benim için aşk." sözlerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yanık duyurdu: Selden etkilenenlere 2,5 milyon TL destek28 Haziran 2022 Salı 14:42
  • Mahkemeden zincir marketlere ret28 Haziran 2022 Salı 14:40
  • Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi28 Haziran 2022 Salı 14:27
  • İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Bu doğru değil28 Haziran 2022 Salı 13:52
  • Mescid-i Aksa hatibi: İsrail planlarını her an hayata geçirebilir28 Haziran 2022 Salı 13:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: İkili görüşmem mümkün değil!28 Haziran 2022 Salı 12:40
  • Kovid-19 haftalık vaka sayısı açıklandı! Yüzde 50 artış28 Haziran 2022 Salı 12:39
  • Devlet Bahçeli'den idam açıklaması: Destek oluruz!28 Haziran 2022 Salı 11:16
  • Binaların yıkılması hakkında yönetmelik 1 Temmuz'da başlıyor28 Haziran 2022 Salı 11:13
  • Yaklaşık 9 bin çocuk, koruyucu ailelerin yanında hayata hazırlanıyor28 Haziran 2022 Salı 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti