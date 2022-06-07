Tokat'ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.
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