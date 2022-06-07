Tokat'ta korkutan deprem!

Tokat'ta bu sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.