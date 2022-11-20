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Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

TOKAT'TAKİ ÖZEL HASTANAEDE İNCELEMELER BAŞLADI

Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı.

Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Tokat'ta hizmet veren özel hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan "Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı" başlıklı haber üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtildi.

Hasta M.A'nın bu yılın temmuz ayında yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı özel hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanın tedavisinin bir bölümünün genel yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastanın 9 Temmuz'da yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak suretiyle elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire, sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu edilmiştir. Olayın İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği andan itibaren soruşturma açılıp bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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