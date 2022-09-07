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Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye-Aybastı kara yolu Güvendik köyü mevkiinde meydana geldi.

Nurettin G. (57) idaresindeki Ford transit marka 60 M 2057 plakalı yolcu minibüsü ile Hasan E. (42) idaresindeki Ford marka 60 ACH 330 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, minibüsünde bulunan 13 yolcudan 4'ü yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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