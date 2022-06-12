TOKFED Kabakçı Konağı Söyleşilerinde konuşan Prof. Dr. Demir, "Din meselesini ihmal edemeyiz"

Hanefi-Matüridi geleneği hakkında duayen isimlerden olan Prof.Dr. Hilmi Demir, TOKFED Kabakçı Konağı Söyleşilerinde konuştu. Demir, "Ülkemizde din meselesini ihmal edemeyiz." dedi.

TOKFED Genel Başkanı Kamil Dündaroğlu’nun açılış konuşması ile başlayan söyleşide; Prof. Dr. Hilmi Demir, “Dinin sadece bir inanç olmadığını, özellikle bizim coğrafyamızda din, ülkemizin varlığı için bir güvenlik meselesi olduğunu, FETÖ’nün darbe teşebbüsünde bunu çok daha iyi anladığımızı, genç beyinlerin nasıl devşirildiğini, ülke savunması için büyük bedeller ödenerek yetiştirilen F-16 pilotlarının devşirilip, din adına; kendi ülkesinin meclisini bombalayacak kadar mankurtlaştırılmış olmaları da gösteriyor ki, din, ülkemiz için bir güvenlik meselesidir. Bu yüzden, ülkemizde din meselesini ihmal edemeyiz. İnanmak insanın manevi yönü ve manevi arayışının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Siz inanmayabilirsiniz ama insanların büyük çoğunluğu inanmaya devam edecektir. Biz bu coğrafyada Müslüman olarak büyük tarihsel başarılara imza atmış bir milletiz. Ülkemizin milli sembolü olan al bayrağımızdaki hilal İslam’ı, yıldız Türklüğü, Kırmızı da kanla alınan Vatan toprağını simgeler. Bu yüzden bizler İslam’ı doğru anlamak, Dini istismar edenlere karşı uyanık olmak zorundayız. Dünya hızla değişirken Dindarların tutumları da değişiyor. Dünyamızı küçülten ve bilgiye ulaşımı kolaylaştıran, bir o kadar da yanlış, fake, uydurulmuş bilgiler sunan internet sebebiyle genç nesiller her türlü inanç ve siyasi görüşe karşı savunmasız kalıyorlar. Bu yüzden sosyal medya da gri bir savaş sürüyor” ifadelerini kullandı.

MANİPÜLATİF BİLGİLER İLE ETKİLİYORLAR

Demir, “Ülkeler, başka ülkelere karşı ürettikleri manipülatif bilgilerle karşı tarafın kamuoyunu etkilemeyi, dönüştürmeyi başarabiliyorlar. Dini inanç ve tutumlarımız da bundan hızla etkileniyor. Akla, düşünmeye dayanmayan dini bilgiler gençlerde kalıcı etkiyi sağlayamadığı için gençler, sorguluyor ve daha rasyonel cevaplar arıyor. Bu yüzden, hem FETÖ gibi sapkın grupların hem de milli kimliğimizi tehdit eden algıların gençlere etkisini azaltmak için onlara karşı daha hoş görülü makul bir din yorumunu ulaştırmamız lazım. Bunun da yolunun Hanefi-Matüridilik’ten geçtiğini” ifade ederek konuşmasını sonlandırdı. Soru ve cevap faslından sonra; günün hatırasına hediye takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve sonbaharda buluşmak temennisiyle program sona erdi.