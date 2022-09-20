TOKİ Bağcılar’a Millet Bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, İstanbul Bağcılar’a Millet Bahçesi yaptırıyor.
TOKİ, sözkonusu inşaat işi için ihaleye çıktı.
İhale 17.10.2022 tarihinde yapılacak.
İhalede işin içeriği “İstanbul İli Bağcılar İlçesi Bağcılar Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi” olarak ifade edildi.
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