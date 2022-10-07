  • BIST 3.556,84
  • Altın 1021.308
  • Dolar 18.5762
  • Euro 18.2056
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların 5 milyona ulaştığını duyurdu. Bakan Kurum ayrıca "Şuan başvuru süresini uzatmak gibi bir düşüncemiz yok" dedi
TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programları çerçevesinde Sivas’ta basın mensupları ile bir araya geldi.

Kurum burada TOKİ başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, başvuruların 5 milyona dayandığını belirterek, “Şuan rakam 5 milyona dayandı. 5 milyonu geçiyor. Bir taraftan inceliyoruz. Elediklerimiz var. 2 Milyona yakın gencimiz başvurdu. 25 Ekim’de Ankara’da 5 bin konutu inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte, büyük bir heyecanla atıyor olacağız. Şuan başvuru süresini uzatmak gibi bir düşüncemiz yok. O gün bakarız, vatandaşımızdan gelecek talepler doğrultusunda bu ihtiyacı da gidermeye çalışırız ama zaten vatandaşımız e-devletten, internet ortamından bu başvuruları yapabiliyorlar. Buna ilişkinde bu güne kadar her hangi bir problem bize yansımadı" dedi.

ARSA BAŞVURULARI 10 EKİM'DE BAŞLIYOR 

Kurum, arsa başvurularının 10 Ekim’de başlayacağını hatırlatarak, “10 Ekim’de arsa başvurularımız başlayacak. 7 Kasım’a kadar sürecek. Bizim hedefimiz bu başvurdular bittikten sonra, hızlı bir şekilde 81 ilimizde büyük bir coşkuyla, adaletli bir seçim ve süreç yönetimiyle, burada kuralar noter huzurunda çekilecek. 2023’ün ilk çeyreğine kadar arsada ve konutta tüm kuraları bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşımız arsa veya konut hangisine müracaat ediyorsa eğer bu manada öncelik hakkını kendisine vereceğiz. İnşallah söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 2 yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışları tekrar başlıyor06 Ekim 2022 Perşembe 09:00
  • ABD'de faiz 16 yılın zirvesinde05 Ekim 2022 Çarşamba 21:49
  • Bakan Kirişci çeltik alım fiyatlarının artırıldığını duyurdu05 Ekim 2022 Çarşamba 16:43
  • İnşaat malzemelerinde yıllık ihracat 34,78 milyar dolarla rekor kırdı05 Ekim 2022 Çarşamba 15:47
  • Çeltik alım fiyatları ton başına 1000 lira artırıldı05 Ekim 2022 Çarşamba 15:47
  • Kamuda çalışanlar dikkat: Yemek ücretlerine yüzde 223 zam yapıldı05 Ekim 2022 Çarşamba 14:30
  • Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde05 Ekim 2022 Çarşamba 11:53
  • Konut fiyat artışında yüzde 184,9 ile birinci oldu05 Ekim 2022 Çarşamba 10:49
  • Benzin ve motorine zam geldi05 Ekim 2022 Çarşamba 08:55
  • Fındık 136,1 milyon dolar gelir getirdi05 Ekim 2022 Çarşamba 00:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti