TOKİ Çankaya’ya 50 konut 6 dükkan yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çankaya’nın Akpınar Mahallesi’nde 50 konut ile 6 dükkan yaptırıyor.
TOKİ “50 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı.
İş açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhale tarihi: 17.11.2022
TOKİ'nin inşaat ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.
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