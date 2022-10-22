TOKİ Çankaya’ya 50 konut 6 dükkan yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çankaya’nın Akpınar Mahallesi’nde 50 konut ile 6 dükkan yaptırıyor. TOKİ “50 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı.