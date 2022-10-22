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TOKİ Çankaya’ya 50 konut 6 dükkan yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çankaya’nın Akpınar Mahallesi’nde 50 konut ile 6 dükkan yaptırıyor. TOKİ “50 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı.
TOKİ Çankaya’ya 50 konut 6 dükkan yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çankaya’nın Akpınar Mahallesi’nde 50 konut ile 6 dükkan yaptırıyor. 

TOKİ “50 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı. 

İş açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale tarihi: 17.11.2022

TOKİ'nin inşaat ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.  

toki-insaat-ihalesi.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

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