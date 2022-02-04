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TOKİ Ceylanpınar’a millet bahçesi yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine millet bahçesi yaptırıyor. Kurum, “Ceylanpınar Akrepli işletmesi ve Beyazkule işletmesi Mahalleleri Millet Bahçesi yapım işi" için ihaleye çıktı.
TOKİ Ceylanpınar’a millet bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine millet bahçesi yaptırıyor. 

Kurum, “Ceylanpınar Akrepli işletmesi ve Beyazkule işletmesi Mahalleleri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi” için ihaleye çıktı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.03.2022

TOKİ millet bahçesi ihalesi ilanı detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com

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