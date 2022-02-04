TOKİ Ceylanpınar’a millet bahçesi yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine millet bahçesi yaptırıyor. Kurum, “Ceylanpınar Akrepli işletmesi ve Beyazkule işletmesi Mahalleleri Millet Bahçesi yapım işi" için ihaleye çıktı.