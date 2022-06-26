  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

TOKİ Gaziantep'e 2 bin 429 konut inşa edecek

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziantep'e 2 bin 429 konut inşa edecek. Konutların ihalesi temmuz ayında yapılacak.
TOKİ Gaziantep'e 2 bin 429 konut inşa edecek

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde dört etapta inşa edilecek 2 bin 429 konut yatay mimarili ve yöresel unsurları taşıyacak.

Yeni konut projeleriyle çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, yeşil alanları ve esnafla vatandaşların bir arada olduğu mahalle kültürünü yaşatan, yeni yaşam alanları oluşacak.

Konutlardan 541'inin ihalesi 25 Temmuz'da, 587 konutun ihalesi 26 Temmuz'da, 675 konutun ihalesi 27 Temmuz'da, 626 konutun ihalesi ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Kuzeyşehir'de 250 bin kişi yaşayacak
Gaziantep'te sosyal konut alanında Türkiye'nin en büyük konut projelerinden biri olan Kuzeyşehir Projesini hayata geçiren TOKİ, yapımını tamamladığı konutların anahtarını vatandaşlara teslim etti.

Yaşamın başladığı kuzey şehirde vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenen Kuzeyşehir Projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek.

Millet Bahçesi'ne ikinci etap

TOKİ tarafından Gaziantep'te inşasına başlanan millet bahçesinin yapımı hızla devam ediyor. Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet Bahçesi'nde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanları yer alacak.

Millet bahçesinin ikinci etabının ihalesi ise 9 Ağustos'ta yapılacak.

Bitki ve peyzajı ile Gaziantep şehrine yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi yeşili ve dinlenme alanları ile doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Gaziantep'e her alanda yatırım

Açıklamada, TOKİ'nin şehirde her alanda yatırım yaptığı belirtilerek, UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa ettiği anımsatıldı.

Ayrıca açıklamada TOKİ'nin, kentte 25 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 19 cami, 19 ticaret merkezi, 3 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımını tamamladığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan depremi aileleri yok etti25 Haziran 2022 Cumartesi 19:35
  • Senegalli zanaatkar Boubacar, Sahel'in kadim sanatını anlattı25 Haziran 2022 Cumartesi 19:19
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı25 Haziran 2022 Cumartesi 18:23
  • Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi25 Haziran 2022 Cumartesi 16:57
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü kamyon imha edildi!25 Haziran 2022 Cumartesi 15:26
  • Erzincan'daki madene okkalı siyanür cezası! En üst sınır uygulandı25 Haziran 2022 Cumartesi 13:45
  • Büyükçekmece'de yoldaki çökme nedeniyle isale hattı zarar gördü25 Haziran 2022 Cumartesi 12:52
  • Sanayicileri rahatlatacak karar! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek25 Haziran 2022 Cumartesi 12:43
  • Marmaris'te uçaklardan atılan suya rengini veren kırmızı ürün, toprağın beslenmesini sağlıyor25 Haziran 2022 Cumartesi 12:13
  • Kastamonu'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı!25 Haziran 2022 Cumartesi 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti