TOKİ Gümüşhane Karaer’e millet bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor.
“Gümüşhane İli Merkez İlçesi Karaer Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi” ihalesi 17.11.2022 tarihinde gerçekleşecek.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.