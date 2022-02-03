TOKİ, Gürün’e Hükümet Konağı yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Sivas’ın Gürün ilçesine Hükümet Konağı yaptırıyor. İş için ihaleye çıkıldı. TOKİ’nin, Sivas Gürün’e Hükümet Konağı yapım işi ihalesi detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Sivas’ın Gürün ilçesine Hükümet Konağı yaptırıyor.

İş için ihaleye çıkıldı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.02.2022

İhale içeriği “Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 5.004,71 m² inşaat alanına sahip Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olarak ilan edildi.

TOKİ ’nin, Sivas Gürün ’e Hükümet Konağı yapım işi ihalesi detayları için TIKLAYIN.

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