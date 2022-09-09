TOKİ İzmir’de konut ve arsa satışı yapacak

Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, İzmir’de mülkiyetindeki konut ve arsaları satışa çıkardı. Fiyatlar 2 milyon 181 bin TL’den başlıyor. Yüzde 25’ini peşin ödeyecekler için 24 ay vade imkanı sunuluyor. Detaylar haberimizde: