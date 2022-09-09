  • BIST 3.505,15
  • Altın 1013.495
  • Dolar 18.2261
  • Euro 18.4382
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

TOKİ İzmir’de konut ve arsa satışı yapacak

Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, İzmir’de mülkiyetindeki konut ve arsaları satışa çıkardı. Fiyatlar 2 milyon 181 bin TL’den başlıyor. Yüzde 25’ini peşin ödeyecekler için 24 ay vade imkanı sunuluyor. Detaylar haberimizde:
TOKİ İzmir’de konut ve arsa satışı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, İzmir’de mülkiyetindeki konut ve arsaları satışa çıkardı. 

Fiyatlar 2 milyon 181 bin TL’den başlıyor. 

Yüzde 25’ini peşin ödeyecekler için 24 ay vade imkanı sunuluyor. 

Konut ve arsalar 22 Eylül günü açık artırma usulü ile satılacak. 

İzmir'de TOKİ'den satılık konut ve arsalarla ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN

toki-izmir-satilik-arsa-konut.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyen alıyor07 Eylül 2022 Çarşamba 10:34
  • Keçiören Ayvalı’da icradan satılık daire07 Eylül 2022 Çarşamba 10:27
  • Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor06 Eylül 2022 Salı 12:04
  • Yakupabdal’da Dikimevi Vergi Dairesi’nden satılık tarla06 Eylül 2022 Salı 11:56
  • Mamak Belediyesi sosyal tesis yaptırıyor06 Eylül 2022 Salı 11:50
  • Sincan Selçuklu’da icradan satılık daire05 Eylül 2022 Pazartesi 14:36
  • Altındağ Belediyesi tabela ve totem satın alacak05 Eylül 2022 Pazartesi 14:31
  • ABB saha işleri yaptıracak05 Eylül 2022 Pazartesi 14:25
  • Lüksemburg Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alımı yapacak03 Eylül 2022 Cumartesi 06:21
  • Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel alımı yapacak03 Eylül 2022 Cumartesi 06:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti