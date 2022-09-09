TOKİ İzmir’de konut ve arsa satışı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, İzmir’de mülkiyetindeki konut ve arsaları satışa çıkardı.
Fiyatlar 2 milyon 181 bin TL’den başlıyor.
Yüzde 25’ini peşin ödeyecekler için 24 ay vade imkanı sunuluyor.
Konut ve arsalar 22 Eylül günü açık artırma usulü ile satılacak.
İzmir'de TOKİ'den satılık konut ve arsalarla ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN.
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