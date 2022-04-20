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TOKİ Kayseri ilçesi Melikgazi Erenköy’e millet bahçesi yaptırıyor

Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor. TOKİ, sözkonusu iş için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde:
TOKİ Kayseri ilçesi Melikgazi Erenköy’e millet bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor. 

TOKİ, “Kayseri İli Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Millet Bahçesi Ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar 2 Etap İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi” işi için ihaleye çıktı.

İhale tarihi: 23.05.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

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