TOKİ Kilis Şehit Sakıp’a millet bahçesi yapacak

Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kilis’in Şehit Sakıp Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor. TOKİ, “Kilis İli Merkez İlçesi Şehit Sakıp Mahallesi Millet Bahçesi yapım işi” için ihaleye çıktı.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kilis’in Şehit Sakıp Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor.

TOKİ, “Kilis İli Merkez İlçesi Şehit Sakıp Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” için ihaleye çıktı.

13.12.2022 tarihinde gerçekleşecek ihale içeriği “Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Yapılacak Olan 2.867,46 m² İnşaat Alanına Sahip Sosyal Donatı İnşaatı İle 89.547,18 m² Alanda Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları Yapımı” olarak ifade edildi.

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