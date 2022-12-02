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TOKİ konut başvurusu yapanlar dikkat: Bakanlık uyardı

TOKİ, sosyal konut projesinde idarenin ismi kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini belirtti. Açıklamada kuradan ev çıktığını söyleyip, ödeme talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
TOKİ konut başvurusu yapanlar dikkat: Bakanlık uyardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim İlk İş yerim" sosyal konut projesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında "Kurada evsahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği”yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikâyetleri gelmektedir.

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