Toki Konya Ilgın Ilıca’ya Millet Bahçesi yaptırıyor

Çevre Bakanlığı’na bağlı olan ve Türkiye’nin toplu konut yapım merkezi olan TOKİ, Konya’nın Ilgın ilçesi IIıca Mahallesi’ne Millet Bahçesi yaptırıyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı olan ve Türkiye’nin toplu konut yapım merkezi olan TOKİ, Konya’nın Ilgın ilçesi IIıca Mahallesi’ne Millet Bahçesi yaptırıyor.

“Konya’nın Ilgın ilçesi Ilıca Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi” için ihaleye çıkıldı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.05.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN.

www.gazeteilksayfa.com



