  • BIST 2.464,09
  • Altın 902.716
  • Dolar 14.8345
  • Euro 15.7273
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Toki Konya Ilgın Ilıca’ya Millet Bahçesi yaptırıyor

Çevre Bakanlığı’na bağlı olan ve Türkiye’nin toplu konut yapım merkezi olan TOKİ, Konya’nın Ilgın ilçesi IIıca Mahallesi’ne Millet Bahçesi yaptırıyor.
Toki Konya Ilgın Ilıca’ya Millet Bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı olan ve Türkiye’nin toplu konut yapım merkezi olan TOKİ, Konya’nın Ilgın ilçesi IIıca Mahallesi’ne Millet Bahçesi yaptırıyor. 

“Konya’nın Ilgın ilçesi Ilıca Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi” için ihaleye çıkıldı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.05.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

toki-konya-ilica-millet-bahcesi.jpg

www.gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enerji Bakanlığı güvenlik görevlisi alacak29 Nisan 2022 Cuma 13:34
  • Etimesgut İstasyon’da mahkemeden satılık konut29 Nisan 2022 Cuma 13:28
  • Çamlıdere’de icradan satılık 1 dönüm arsa29 Nisan 2022 Cuma 13:25
  • Sincan Temelli Türkobası’nda icradan satılık tarla28 Nisan 2022 Perşembe 10:08
  • Polatlı Gazi Köyü’nde mahkemeden satılık dubleks28 Nisan 2022 Perşembe 10:05
  • Çankaya Şehit Mevlüt Meriç’te icradan satılık 3+1 daire28 Nisan 2022 Perşembe 10:00
  • Çankaya Malazgirt’te icradan satılık küçük daire27 Nisan 2022 Çarşamba 11:32
  • Mamak Durali Aluç’ta icradan satılık daire27 Nisan 2022 Çarşamba 11:31
  • Altındağ Belediyesi inşaat ihalesine çıktı27 Nisan 2022 Çarşamba 11:19
  • Altındağ Belediyesi ihale ile ilaç satın alacak26 Nisan 2022 Salı 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti