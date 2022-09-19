TOKİ Körfez’e İlimtepe Millet Bahçesi yaptırıyor

Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kocaeli’nin Körfez ilçesine millet bahçesi yaptırıyor. Körfez İlimtepe Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi için ihaleye çıkıldı.