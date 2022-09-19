TOKİ Körfez’e İlimtepe Millet Bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kocaeli’nin Körfez ilçesine millet bahçesi yaptırıyor.
Körfez İlçesi İlimtepe Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi için ihaleye çıkıldı.
İhale tarihi 13.10.2022 olarak ilan edildi.
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