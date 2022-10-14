  • BIST 3.627,41
  • Altın 993.761
  • Dolar 18.5842
  • Euro 18.133
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? Kura çekimini nerden öğreneceğiz?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ ucuz konut projelerinde başvurular sürmeye devam ederken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kura çekiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih verdi.
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? Kura çekimini nerden öğreneceğiz?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ayında başlayan TOKİ sosyal konut başvurularına, ucuz konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi başvurdu. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte ise kura çekiminin hangi tarihlerde yapılacağı merakla sorgulanıyor.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve kura çekimi için tarih verdi. 

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli olmuştu.

Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.

e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motorine yeni indirim geldi! MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?13 Ekim 2022 Perşembe 09:10
  • Bakan Kurum arsa tapularının verileceği tarihi açıkladı12 Ekim 2022 Çarşamba 13:03
  • Kırmızı ete zam mı geldi? Açıklama geldi12 Ekim 2022 Çarşamba 12:58
  • Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller12 Ekim 2022 Çarşamba 11:14
  • Ağustos aynı sanayi üretim rakamları açıklandı12 Ekim 2022 Çarşamba 10:15
  • Akaryakıta dev indirim geliyor12 Ekim 2022 Çarşamba 09:00
  • Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu11 Ekim 2022 Salı 17:38
  • Torba teklifte yer aldı: AK Parti'den sicil affı düzenlemesi11 Ekim 2022 Salı 15:51
  • Çiğ süte zam geliyor: 7,5 liradan 8,5 liraya yükselecek11 Ekim 2022 Salı 15:18
  • TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları başladı: İşte merak edilenler11 Ekim 2022 Salı 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti