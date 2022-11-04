TOKİ Mihalgazi Sakarıılıca’ya 71 konut yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Eskişehir ilçesi Mihalgazi’nin Sakarıılıca Mahallesi’nde 71 konut ve 1 adet sosyal konut yapacak.
Toplu konut yapım işi için ihaleye çıkıldı.
“Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi 71 Konut Ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi 05.12.2022 tarihinde TOKİ’de yapılacak.
Mihalgazi Sakarıılıca’ya 71 TOKİ konutu yapım işi ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.
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