TOKİ Mihalgazi Sakarıılıca’ya 71 konut yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Eskişehir ilçesi Mihalgazi’nin Sakarıılıca Mahallesi’nde 71 konut ve 1 adet sosyal konut yapacak. Yapım işi için ihaleye çıkıldı.