Toplu Konut İdaresi TOKİ'nin müstakil arsa projesi Ankara’da nerede hayata geçirilecek? TOKİ müstakil ev arsaları Ankara’da hangi ilçelerde, fiyatları ne kadar?

Hükümet’in Toplu Konut İdaresi TOKİ eliyle hayata geçireceği sosyal konut projesi kapsamında müstakil yapılar inşa edilmesi şartıyla vatandaşlara uygun fiyatlara imarlı arsa satışı yapılacak. İl il arsa yerleri belli oldu. Ankara’da satılacak imarlı arsalar da açıklandı.

TOKİ'nin 'İlk Evim Arsa' projesi Ankara’da nerede hayata geçirilecek? TOKİ tarafından satışa çıkarılan Ankara’daki müstakil arsalar nerede? Proje kapsamında TOKİ’nin satışa çıkardığı arsalar nerede bulunuyor? Ankara’da hangi ilçelerde arsa satışı yapılacak? Ankara’daki müstakil arsaların fiyatları ne, kaç taksit yapılacak? Ankara’da uygun fiyatlı müstakil arsalara başvurular başladı mı, son başvuru tarihi ne? Ankara’da TOKİ arsaları hangi ilçelerde? TOKİ müstakil ev arsaları Ankara’da nerede ? Hangi ilçelerde ? Fiyatları ne? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:



BAŞVURULAR BAŞLADI

TOKİ’nin 'İlk Evim Arsa' projesi için başvurular 10 Ekim itibarıyla başladı. Başvurular 7 Kasım’da sona erecek. Proje kapsamında ülke genelinde 1 milyon arsa için başvurular alınacak.

Arsaların elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır oldukları duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Arsalar için e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden başvurulabilecek.. Satışa sunulacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, imar planlı ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar arsalar üzerine kendi evlerini inşa edebilecek..

ANKARA’YA AYRILAN KONTENJAN: 100 BİN

Bu 1 milyon arsanın 100 bini Ankara’ya ayrıldı. Ankara’da 100 bin imarlı arsa için başvuru alınacak. Başvuru bedeli 500 TL olarak açıklandı.

İŞTE O İLÇELER

Ankara’da satış başvuruları alınmaya başlanan müstakil ve müşterek arsalar Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar’dan oluşuyor.

Ankara için ayrılan 100 bin arsanın 40 bini merkezde, 60 bini ise yukarıdaki çevre ilçelerde bulunuyor.

PİYASA FİYATININ ALTINDA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aktardığı bilgilere göre, vatandaşlar arsa ve konuta aynı anda başvurabilecek. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilecek. Arsa fiyatları piyasa bedelinin altında olacak. TOKİ vatandaşa aldıkları arsaya bir an önce evlerini yapabilmeleri noktasında destek verecek. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilecek. Bu parsellerde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek.

FİYATLARI NE?

Peki, Ankara’da TOKİ arsa fiyatları ne? TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlıyor. Bunun yüzde 10’u peşin geri kalanı aylık taksitler halinde ödenecek.

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