TOKİ Sinop Boyabat’a millet bahçesi yaptırıyor

Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Sinop Boyabat’a millet bahçesi yaptırıyor. İdare, “Topalçam Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapım işi” için ihaleye çıktı.