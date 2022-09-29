Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Sinop Boyabat’a millet bahçesi yaptırıyor.
TOKİ, “Topalçam Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapım işi” için ihaleye çıktı.
İhale tarihi 24.10.2022 olarak ilan edildi.
BİK’in ihale ilanının detayları için TIKLAYIN.
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