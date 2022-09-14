Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurmasının ardından TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu.

Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BAKAN KURUM DUYURDU: İYİ HABERİM VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKi projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.