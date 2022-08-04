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TOKİ Trabzon Ortahisar’a millet bahçesi yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Trabzon’un Ortahisar ilçesine Millet Bahçesi yaptırıyor. TOKİ sözkonusu iş için ihaleye çıktı. 2 etaptan oluşacak millet bahçesi eski Avni Aker Stadyumu yerine yapılacak.
TOKİ Trabzon Ortahisar’a millet bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Trabzon’un Ortahisar ilçesine Millet Bahçesi yaptırıyor. 

TOKİ sözkonusu “2 Etap Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı. 

2 etaptan oluşacak millet bahçesi eski Avni Aker Stadyumu yerine yapılacak.

Ortahisar millet bahçesi ihale ilanının detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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