TOKİ Trabzon Ortahisar’a millet bahçesi yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Trabzon’un Ortahisar ilçesine Millet Bahçesi yaptırıyor. TOKİ sözkonusu iş için ihaleye çıktı. 2 etaptan oluşacak millet bahçesi eski Avni Aker Stadyumu yerine yapılacak.