TOKİ Yozgat Sorgun’a 141 adet konut yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Doğankent Mahallesi’nde 2 etap 141 adet konut ve 2 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.
İhale 07.09.2022 tarihinde TOKİ’nin Bilkent binasında yapılacak.
İşin teslim süresi yer tesliminden itibaren 450 gün takvim günü olarak ilan edildi.
TOKİ’nin Yozgat Sorgun’a yaptıracağı 141 adet konutla ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN.
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