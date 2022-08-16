TOKİ Yozgat Sorgun’a 141 adet konut yaptırıyor

TOKİ, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Doğankent Mahallesi’nde 2 etap 141 adet konut ve 2 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı. TOKİ’nin Yozgat Sorgun’a yaptıracağı 141 adet konutla ilgili detaylar haberimizde: