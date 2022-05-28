  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

TOKİ'den Atatürk Havalimanı'na ilişkin iddialara yanıt

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Atatürk Havalimanı'nda ihale tarihi ve kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin öncesinde herhangi bir çalışmaya başlanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
TOKİ'den Atatürk Havalimanı'na ilişkin iddialara yanıt

TOKİ, Atatürk Havalimanı'na yönelik bazı internet sitelerinde yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TOKİ'nin, tüm ihalelerini yürürlükte olan yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde belirtilen "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerinin özellikle gözetildiği kaydedildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi'nin 29 Nisan'da yapıldığı anımsatılan açıklamada, kesinleşen ihale kararının 10 Mayıs'ta isteklilere bildirildiği ifade edildi.

Yüklenici ile 16 Mayıs'ta sözleşme imzalandığı kaydedilen açıklamada, aynı gün yer teslimi yapılarak yüklenici firmanın işe başlatıldığı belirtildi.

Kesinleşen ihale kararının isteklinin kendisine tebliği sonrasında iş yeri mobilizasyonu ve hazırlık çalışmaları kapsamında iş makineleri getirildiği bildirilen açıklamada, fiili çalışmanın ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşme imzalandıktan sonra başlatıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı internet haber sitelerinde yer aldığı gibi ihale tarihi ve kesinleşen ihale kararının bildirilmesinin öncesinde herhangi bir çalışmaya başlanmış olması söz konusu değildir. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat çerçevesinde, her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da silahlı banka soygunu: 80 bin dolar çalıp kaçtılar28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:00
  • Tunceli'de çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı bir evin bahçesinde bulundu28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:27
  • Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 18 terörist daha etkisiz hale getirildi!28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:26
  • Atık kıyafet ve kumaşlar, üniversite öğrencilerinin elinde bez çantaya dönüşüyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 12:13
  • Bakan Koca'dan Hulusi Akar'da teşekkür28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:52
  • Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak sefer sayıları artırılacak28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:27
  • İran'da binbaşını kurşunlayarak öldürdüler28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:12
  • Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara’da kutlandı28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:00
  • Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti