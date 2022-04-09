  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

TOKİ'den yatırım fırsatı! 67 arsa açık artırmayla satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 18 ilde 188 arsa için başlatılan satışta Ankara’daki 67 arsa için 20-21 Nisan’da açık artırma yapılacak.
TOKİ'den yatırım fırsatı! 67 arsa açık artırmayla satılacak

Ankara’nın muhtelif yerlerindeki arsalar için açık artırma tarihini açıklayan TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Ayaş, Bala, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan ve Yenimahalle’de satışa çıkarılan arsalar için 21 Nisan’da saat 10.30’da yapılacak olan açık artırmaya online olarak da katılım sağlanacak.

Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde, İstanbul’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece’de açık artıma yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'daki tren garı saldırısının emrini veren generalin ismi belli oldu09 Nisan 2022 Cumartesi 13:00
  • Mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarında yüzde 70 istihdam koşulu getirildi09 Nisan 2022 Cumartesi 12:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'e gidecek09 Nisan 2022 Cumartesi 12:05
  • Bakan Akar, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu09 Nisan 2022 Cumartesi 12:02
  • YTB Başkanı Eren: Güçlü diaspora güçlü Türkiye demek09 Nisan 2022 Cumartesi 11:45
  • Emniyet ve Jandarma'dan Türkiye genelinde 34 bin personelle dev uygulama09 Nisan 2022 Cumartesi 11:30
  • Türkiye'den Ukrayna’nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya yönelik açıklama09 Nisan 2022 Cumartesi 11:30
  • Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam geldi09 Nisan 2022 Cumartesi 10:39
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması09 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu09 Nisan 2022 Cumartesi 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti