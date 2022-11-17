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TOKİ'nin 11 ildeki sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Sosyal Konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak.
TOKİ'nin 11 ildeki sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı.

7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.

İKİNCİ KURALAR ÇEKİLMEYE BAŞLIYOR

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24
19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

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