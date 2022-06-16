TOKİ'nin gayrimenkul satışlarında tapular e-Devlet'ten alınabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) gayrimenkul satın alanlar, banka ya da tapu müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden tapularını edinebilecek.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, İdare tarafından vatandaşlara tapu alımında kolaylık sağlayan uygulama hayata geçirildi.

Buna göre, TOKİ'den gayrimenkul alıp borcunu peşin ödemiş veya bitirmiş, kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul alıcıları, banka ve tapu müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmadan tapularını e-Devlet üzerinden alabilecek.

Gayrimenkul alıcısı, taksit ve emlak vergisi borcu bulunmama, DASK yaptırmış olma şartıyla tapu almaya hak kazandığı konut veya iş yeri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek, kendi adına kayıtlı olan konut ve iş yeri bilgilerini görebilecek.

Gayrimenkul alıcısı, e-Devlet üzerinden "TOKİ Tapu Devri İşlemleri" alanına giriş yaparak site yönetiminden aldığı "borcu yoktur" belgesini sisteme yükleyecek. Alıcı, taahhütnameyi onaylayarak başvurusunu tamamlayacak.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından tapu müdürlüğü, işlemlerin yürütülmesi sırasında gayrimenkul alıcısına ödemesi gereken ücretleri SMS ile iletecek. Bu ödemelerin yapılması ve işlemlerin tamamlanmasıyla gayrimenkul alıcısı adına tapu tescil işlemi sonuçlanacak.

İşlemi sonuçlanan gayrimenkul alıcıları, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine girerek tapu kaydına ulaşabilecek. İsteyenler harçlarını yatırıp tapu senetlerini Web Tapu sistemi üzerinden alabilecek.

Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ise tapu müdürlüğünden gelen bilgiler, gayrimenkul alıcısına iletilerek sorunun giderilmesi beklenecek. Sorun giderildikten sonra vatandaşlar tekrar aynı şekilde başvuru yapılabilecek.

- Vatandaşlar işlemlerin aşamalarını e-Devlet'ten takip edebilecek

İşlemler sürerken tapu müdürlüğünden iletilen durum bilgisi, bankalar ve e-Devlet üzerinden paylaşılacak. Böylece vatandaşlar, e-Devlet üzerinden işlemin aşamalarını da takip edilebilecek.

İndirim kampanyasında banka kredisi kullanarak borcunu kapatan alıcıların ise banka lehine ipotek onama belgesi imzalamaları gerektiği için bankaya gitmeleri gerekecek.

Bu arada gayrimenkul alıcılarının mağduriyet yaşamamak için banka şubesi veya e-Devlet üzerinden tapu işlemleri için tapularını adlarına tescil ettirmeleri gerektiği hatırlatıldı.