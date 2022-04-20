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TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından konut ve iş yeri sahipleri için 22 Mart-19 Nisan 2022 arasında düzenlenen indirim kampanyasından, 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibinin yararlandığını duyurdu.
TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı

Kurum, Twitter hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) indirim kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca, konut ve iş yeri sahiplerimiz için 22 Mart-19 Nisan 2022 arasında düzenlediğimiz ve yüzde 22 oranında indirim sağlayan kampanyamızdan, 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2020 yılı itibarıyla başlamış konut ve iş yeri sahipleri için yapılan yüzde 22 indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi faydalandı.

Kampanyaya katılanlardan 23 bin 34 kişi bütün borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Bir önceki dönem düzenlenen kampanyadan 15 bin 312 konut ve iş yeri alıcısı yaralanmıştı.

Esnek ödemeden 3 bin 272 kişi yararlandı
İndirim kampanyasında, bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 272 konut ve iş yeri alıcısı, yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Böylelikle kampanyaya katılan 26 bin 306 konut iş yeri alıcısının 23 bin 34'ü bütün borcunu, 3 bin 272 kişi de borcunun belirli kısmını kapatmış oldu.

191 arsa alıcısı faydalandı
Kampanya kapsamında, geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde 10 indirimin uygulandı.

22 Mart-14 Nisan 2022 arasında yapılan arsa borç kapatmalarından, 191 arsa alıcısı borcunun tamamını kapatarak yüzde 10 indirimden yararlandı.

Kampanya katılanların yüzde 81,12'sinin borçlarını kişisel tasarrufları ile kapattığı belirtildi.

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