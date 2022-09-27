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TOKİ’nin satılığa çıkardığı arsaların listesi

Toplu Konut İdaresi TOKİ, mülkiyetindeki 365 muhtelif arsayı satışa çıkardı. TOKİ’nin satılığa çıkardığı arsalar 26 ayrı ilde bulunuyor. Satışlar açık artırma usulü ile yapılacak. TOKİ’nin satılığa çıkardığı arsaların listesi haberimizde:
TOKİ’nin satılığa çıkardığı arsaların listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, mülkiyetindeki 365 muhtelif arsayı satışa çıkardı. 

TOKİ’nin satılığa çıkardığı arsalar 26 ayrı ilde bulunuyor. 

Satışlar açık artırma usulü ile yapılacak. 

Satış ihaleleri 12 ve 13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

TOKİ’nin satılığa çıkardığı arsaların listesi ile BİK’in ihale ilanının detayları için TIKLAYIN

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