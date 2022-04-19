TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasında son gün bugün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yeni kampanya ile yüzde 22 oranında indirim sağlamaya başlamıştı. Uygulama bugün sona eriyor.

TOKİ dönemsel olarak yaptığı Indirim kampanyasına bir yenisini daha gerçekleştirmek üzere.22 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayan kampanyaya katılanlar indirimden faydalanmaya başladılar.19 Nisan'a kadar sürecek Kampanya kapsamında yüzde 22 indirim sağlanacak.

Konut ve iş yeri sahipleri borçlarının en az yüzde 25'i veya tamamını kapamak istemeleri durumunda yüzde 22 oranında indirim elde etmiş olacaklar.

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.