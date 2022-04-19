  • BIST 2.521,95
  • Altın 931.334
  • Dolar 14.6534
  • Euro 15.8048
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 13 °C
»

TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasında son gün bugün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yeni kampanya ile yüzde 22 oranında indirim sağlamaya başlamıştı. Uygulama bugün sona eriyor.
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasında son gün bugün

TOKİ dönemsel olarak yaptığı Indirim kampanyasına bir yenisini daha gerçekleştirmek üzere.22 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayan kampanyaya katılanlar indirimden faydalanmaya başladılar.19 Nisan'a kadar sürecek Kampanya kapsamında yüzde 22 indirim sağlanacak.

Konut ve iş yeri sahipleri borçlarının en az yüzde 25'i veya tamamını kapamak istemeleri durumunda yüzde 22 oranında indirim elde etmiş olacaklar.

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı19 Nisan 2022 Salı 09:48
  • Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem19 Nisan 2022 Salı 09:43
  • İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu19 Nisan 2022 Salı 09:43
  • Kerkük'te DEAŞ'a yönelik 'Demir Çekiç' operasyonu başlatıldı19 Nisan 2022 Salı 09:42
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Nisan 2022 Salı 09:40
  • Cep telefonu satışında ÖTV mahrahları artırıldı: Fiyatlar düşecek19 Nisan 2022 Salı 09:30
  • FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 isim hakkında gözaltı kararı19 Nisan 2022 Salı 09:29
  • ABD harekete geçti: Uçaklarda maske kalkıyor!19 Nisan 2022 Salı 09:27
  • TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasında son gün bugün19 Nisan 2022 Salı 09:11
  • Eren Abluka-2 operasyonu başlatıldı19 Nisan 2022 Salı 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti