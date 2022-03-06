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Tokyo Maratonu koşuldu

15. Tokyo Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise vatandaşı Brigid Kosgei kazandı.
Tokyo Maratonu koşuldu

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.

Erkeklerde ilk 2 sırayı Kenyalı atletler aldı. Bitiş çizgisini 2 saat 2 dakika 40 saniyede geçerek parkur rekoru kıran Eliud Kipchoge, birinci, 2:03:13'lük dereceye sahip Amos Kipruto 2. oldu. Etiyopyalı Tamirat Tola ise 2:04:14 ile yarışı 3. sırada bitirdi.

Bir parkur rekoru da kadınlarda geldi. Kenyalı Brigid Kosgei, 2:16:02'lik derecesiyle kürsünün zirvesine çıktı. Etiyopyalı Ashete Bekere (2:17:58) gümüş, vatandaşı Gotytom Gebreslase (2:18:18) bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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