  • BIST 1.969,23
  • Altın 787.77450
  • Dolar 13.609
  • Euro 15.2552
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -6 °C
»

Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin 4,2 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

USGS, depremin merkez üssünün Pangai'nin 225 kilometre kuzeybatısı olduğunu belirtti.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tapuda elektronik kimlik doğrulama sistemiyle büyük vurgun önlendi27 Ocak 2022 Perşembe 12:38
  • Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem27 Ocak 2022 Perşembe 12:34
  • Kazakistan Parlamentosu Nazarbayev’in 'ömür boyu başkanlık' yetkilerini kaldırdı27 Ocak 2022 Perşembe 12:33
  • Sakarya'da kar nedeniyle marketin sundurması ve garajın çatısı çöktü27 Ocak 2022 Perşembe 12:30
  • Bahçesaray'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı27 Ocak 2022 Perşembe 12:30
  • Anayasa Mahkemesi hukuk davasının 9 yılı aşkın sürmesini 'hak ihlali' saydı27 Ocak 2022 Perşembe 11:14
  • 'İstanbul'un organize polisi' FETÖ'ye geçit vermedi27 Ocak 2022 Perşembe 11:14
  • Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu27 Ocak 2022 Perşembe 10:37
  • 97'nci kez yakalanan hırsız tutuklandı27 Ocak 2022 Perşembe 10:36
  • Kadıköy'de ters yönde giden taksiciye ceza27 Ocak 2022 Perşembe 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti