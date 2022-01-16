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Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları anıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 9 Ocak 1917 tarihinde Yunanistan'ın Meis Adası önündeki dünyanın ilk uçak gemisi Ben My Cheer'yi topla batırarak dünya savaş tarihine geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, Kaş'ta düzenlenen tören ve etk
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları anıldı

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, Burdurlu Halil İbrahim Çavuş (Günaydın), Ankara Nallıhanlı Gazi Durmuş Çavuş ve 30 asker, dünyanın ilk uçak gemisi Ben My Cheer'yi batırışlarının 105. yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde tören ve etkinliklerle anıldı. Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı'nın bulunduğu Bayındır mevkisindeki Dostluk ve Barış Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan 'Ben Bir Türk Zabitiyim kitabının yazarı Mustafa Aydemir, Mustafa Ertuğrul Aker ve arkadaşlarının kahramanlığını anlattı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İngiliz uçak gemisi Ben My Cheer'yi, Kemer'de Paris 2 ve Alexsandra'yı batırarak büyük kahramanlık göstermiş olan Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Biz Kaş Belediyesi olarak 9 Ocak 1917 gününü Kaş Belediyesi olarak Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anma günü olarak belirledik. Bu kahramanlarımızı gelecek kuşaklara tanıtmak için 'Kaş'ın Kahramanları Anıtı'nı yapmayı uygun bulduk" dedi.

'DÜNYA HARP TARİHİNDE DÜŞMANA BİR İLKİ YAŞATTI'

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise "Tam 105 yıl önce, 9 Ocak 1917 yılında kahraman milletimiz yazmış olduğu destanların bir yenisini, ülkemizin bu batı ucunda, Doğu Akdeniz'e açılan bu kapıda yazmıştır. Topçu Yüzbaşımız Mustafa Ertuğrul Aker, onun basiretli askerleri, kahraman askerlerimiz dünya harp tarihinde bir ilki düşmana yaşatarak, uçak gemisi olarak tabir ettikleri o canileri Doğu Akdeniz'in engin sularına gömdü. Babaları canını verdi. Çocukları babasız büyüdü. Bir millet ancak böyle büyük millet olur" diye konuştu.

DENİZDEN SELAMLADILAR

Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Parklar ve Doğa Koruma 6. Bölge Müdürlüğü'nce getirilen 60 keklik doğaya salındı. Etkinlik kapsamında 60 komando, marşlar eşliğinde tören alanından Bayındır Mahallesi'ne saygı yürüyüşü yaptı. Yürüyüş ve törenler sırasında Deniz Kuvvetleri'ne ait Zıpkın hücumbotu, Aker ve silah arkadaşlarını denizden selamladı. Burada, protokol, Orman Genel Müdürlüğünün eko turizme kazandırdığı Topçu Yolu kurdeli kesilerek açıldı. Katılımcılar, Kaş Limanı'ndaki çekek yerinde, şehitler ve kahramanlar adına denize saygı çelengi bıraktı.

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