  • BIST 2.421,27
  • Altın 906.217
  • Dolar 15.4702
  • Euro 16.1218
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 18 °C
»

Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 112,9 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,9 artış gösterdi.
Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 112,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi martta aylık bazda yüzde 8,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 112,9 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri
Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 126,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 6,9 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 83,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 9,1 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri
Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 102,3 artış gösterdi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 8,6 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde aylık bazda yüzde 10,9 artış oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi13 Mayıs 2022 Cuma 09:20
  • Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor13 Mayıs 2022 Cuma 09:20
  • Fed Başkanı, ekonomide yumuşak inişin kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini söyledi13 Mayıs 2022 Cuma 09:18
  • Altında ABD ÜFE etkisi13 Mayıs 2022 Cuma 09:18
  • OPEC: Küresel petrol üretimi nisanda azaldı12 Mayıs 2022 Perşembe 15:50
  • İsveç'te yıllık enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyesinde12 Mayıs 2022 Perşembe 15:32
  • Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi12 Mayıs 2022 Perşembe 15:32
  • Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu12 Mayıs 2022 Perşembe 15:31
  • Güney Koreli rüzgar türbini kule üreticisi CS Wind, Türkiye'de ikinci fabrikasını açıyor12 Mayıs 2022 Perşembe 12:04
  • Türkiye, ABD'ye aylık ihracat rekorunu 1,5 milyar doların üzerine taşıdı12 Mayıs 2022 Perşembe 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti