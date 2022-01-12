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Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 3,6 arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 763 bin 413 tona ulaştı.
Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 3,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 3,6 artarak 763 bin 413 tona çıktı. Toplanan inek sütü miktarı, Ocak-Kasım 2021 döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 arttı.

Kasım 2021'de ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 3,9 azalarak 132 bin 923 tona geriledi. Ocak-Kasım 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla içme sütü üretimi yüzde 5,1 azalışla 1 milyon 396 bin 542 ton olarak gerçekleşti.

Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8 artarak 90 bin 489 tona, Ocak-Kasım 2021 döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 yükselerek 1 milyon 38 bin 240 tona ulaştı.

Kasım 2021'de yıllık bazda ayran üretimi yüzde 46,7, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 33,7, tereyağı üretimi yüzde 25, yağsız süt tozu üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 artarken kaymak üretimi yüzde 20,5, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 54,4 geriledi.

Ocak-Kasım 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 20,6, ayran üretimi yüzde 20,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 13,5, tereyağı üretimi yüzde 6,3, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 1,9, kaymak üretimi yüzde 0,6 yükselirken inek peyniri üretimi yüzde 0,1 azaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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