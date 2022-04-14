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Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 tona yükseldi.
Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 yükselerek 789 bin 180 tona çıktı. Toplanan inek sütü miktarı ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 118 bin 787 ton oldu. Ocak-şubat döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8 azalışla 251 bin 513 ton olarak gerçekleşti.

Şubatta ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 83 bin 902 tona yükselirken ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 düşerek 170 bin 302 tona geriledi.

İnek peyniri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 56 bin 877 tona düşerken ocak-şubat döneminde de yıllık bazda yüzde 8,3 azaldı ve 111 bin 57 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artarak 55 bin 438 tona, tereyağı üretimi yüzde 74,5 artışla 10 bin 776 tona çıktı.

Ocak-şubat döneminde de ayran üretimi yıllık bazda yüzde 30,1, tereyağı üretimi yüzde 65,4 yükseldi.

Ocak ayında 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu.

Yılın ilk ayında 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi de şubatta yüzde 10,5 azalışla 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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