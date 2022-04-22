Toplatılma kararı sonrası Ferrero Türkiye'den 'Kinder' açıklaması

Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı. Kararı sonrası Ferrero Türkiye, Kinder ürünleri açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada; Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği’nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır.

Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye’de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir." denildi.