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'Toplu Sünnet Şöleni' kayıt süreci başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” kayıtları 1 Temmuz 2022’den itibaren başladı. Bu yıl bin çocuk ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.
'Toplu Sünnet Şöleni' kayıt süreci başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak düzenlediği “Toplu Sünnet Şöleni” için başvuru sürecini başlatıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ABB, bu yıl 6-12 yaş arası bin çocuğu ücretsiz sünnet ettirecek.

1 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ için 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kayıt başvuruları alınmaya başlanacak. Aileler kayıt için Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halka İlişkiler Bankosu, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Altındağ Gıda Yardım Birimi ve Sincan Gıda Yardım Birimi’ne istenilen evraklar ile başvuru yapabilecek.

“(0312) 507 15 34” numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek olan aileler, sünnet olacak çocuklarının ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgâh ilmühaberi ile kayıt yaptırabilecek.

KIYAFETLER VE SÜRPRİZ HEDİYELER DE BÜYÜKŞEHİRDEN

ABB, kayıt sürecinin tamamlanmasıyla çocuklara ücretsiz sünnet kıyafeti ve çeşitli sürpriz hediyeler de dağıtacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara’da yaşayan 6-12 yaş aralığındaki tüm Başkentli çocukların başvuru yapabileceği sünnet şöleni için özel bir program hazırladı.

 

 

 

 

 

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