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Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Avustralya'da sezonun son yarışında dördüncü oldu. Geçen yılın dünya şampiyonu Toprak, bu sezonu ikinci sırada bitirdi.
Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabının ikinci yarışı için 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde TSİ 08.00'de gaza bastı.

Şampiyonanın son yarışı öncesinde TSİ 05.00'te superpole yarışında sahne alan ay-yıldızlı motosikletçi, bu yarışı ikinci sırada tamamlayarak günün ilk podyumuna çıktı.

Pata Yamaha with Brixx takımıyla 22 turluk ikinci yarışta ise milli motosikletçi, Jonathan Rea ile uzun turlar ikincilik mücadelesi verdi. Daha sonra Alex Lowes'a geçilen Toprak, dördüncü sıraya geriledi. Yarışın bitimine 5 tur kala yağmurun etkili olması ve kaza riskleri nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırıldı ve yarış sona erdirildi.

Böylece yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ikinci, bir başka Kawasaki pilotu Alex Lowes üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası 2022 sezonu genel klasmanında, Ducati pilotu Alvaro Bautista 601 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 529 puanla ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea da 502 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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