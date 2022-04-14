Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ın Hollanda etabında birincilik peşinde

FIM Superbike Dünya Şampiyonası'na üçüncülük derecesiyle podyuma çıkarak başlayan geçen sezonun şampiyonu milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda etabında birincilik hedefliyor.

Sezona, şampiyonanın 9-10 Nisan'da birinci ayağının düzenlendiği İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde başlayan Razgatlıoğlu, ilk ve ikinci yarışı üçüncü tamamladı.

Razgatlıoğlu, 22-24 Nisan'da sezonun ikinci ayağının gerçekleştirileceği Hollanda'daki Assen Pisti'nde birincilik için gaza basacak.

Hazırlıklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile sürdüren Razgatlıoğlu, hedefine emin adımlarla ilerliyor.

"Güzel başladık, inşallah devamı daha iyi olur"

Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, geçen sezona çok iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyledi.

Bu sezon ise ilk yarışa güzel başladığını, üçüncülük derecesiyle podyumda yer aldığını belirten Razgatlıoğlu, "Daha sonraki yarışlar, bizim yarışlarımız diyebiliriz çünkü İspanya'daki ilk yarışımızda hem motosiklet hem de bizler çok hızlı değildik. Geçen seneye göre baktığımızda tabii ki bir gelişim vardı ama yine de çok güçlü değildik." diye konuştu.

Razgatlıoğlu, diğer pistlerde çok güçlü olduklarını dile getirerek, bundan sonraki yarışlarda daha büyük başarılarla sezona devam edeceklerini kaydetti.

Geçen sezona bundan daha kötü başladıklarını ama sezonun ortalarına doğru tırmandıklarını, sonrasında ise lider olarak götürdüklerini anlatan Razgatlıoğlu, "Geçen sezona göre baktığımızda şu an gayet iyi başladık. İnşallah geçen seneden daha avantajlı oluruz sezonun ortasında. İspanya'dan sonra diğer pistler, bizim daha iyi motosiklet kullandığımız ve kendimizi daha iyi hissettiğimiz pistler. Bu yüzden güzel başladık, inşallah devamı daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Razgatlıoğlu, antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürdüklerini dile getirerek, "Hem oruç tutuyorsunuz hem antrenman yapıyorsunuz, gerçekten vücudunuzu daha çok yoruyorsunuz. Aslında bu bizim için daha güzel. Yani yorulmak, antrenmanın bir parçası. O yüzden benim daha çok hoşuma gidiyor." dedi.

Hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Razgatlıoğlu, "Antrenmanlarımızı neredeyse yarış gibi yapıyorduk çünkü yarış gibi hazırlanmamız gerekiyor sezona. Geçen sezon Hollanda'daki yarışı çok iyi pozisyonda bitirmemiştik çünkü son yarışta başka bir sporcunun çarpması nedeniyle yarış dışı kalmıştık. İnşallah bu sene daha iyi başarılar elde etmeye çalışacağım çünkü bu sene farklı bir sene. Her yarış daha çok geliştiriyoruz kendimizi. Umutluyum Hollanda yarışından, bakalım inşallah güzel geçer." değerlendirmesinde bulundu.