  • BIST 2.182,27
  • Altın 931.395
  • Dolar 14.8256
  • Euro 16.3537
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Toprak Razgatlıoğlu, World SBK'da sezon öncesi son testlerine başlıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) geride kalan sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Brixx Pata Yamaha takımıyla sezon öncesi son testlerine başlıyor.
Toprak Razgatlıoğlu, World SBK'da sezon öncesi son testlerine başlıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Razgatlıoğlu ile İtalyan takım arkadaşı Andrea Locatelli, bugün ve yarın İspanya'nın Barselona kentinde testler gerçekleştirecek.

Toprak Razgatlıoğlu'nun, 13 yarış kazanıp, 29 podyum, 3 pol pozisyonu ve 7 en hızlı tur ödülü elde ettiği 2021 sezonunun ardından "Yamaha mavisi"nde üçüncü yılı olacak. 25 yaşındaki sürücü, yeni motosikleti R1 WorldSBK'de "1" numara ile yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, ekibinin kış boyunca yaptığı işler ile tüm gelişmeleri test etmekten keyif aldığını ifade etti.

Yeni R1 WorldSBK'nın harika göründüğünü dile getiren Toprak, "Yeni sezona başlamaya hazırız. Her seferinde yarış kazanmak için savaşacağız. Aragon ile Portimao'daki çok iyi testlerden sonra, yarış paketi üzerinde çalışmaya devam edip, gelişmeye çalışacağız. 2022 sezonunda rekabetimizi yine güzel olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son Avrupa Şampiyonu İtalya, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmenin şokunu yaşıyor25 Mart 2022 Cuma 09:31
  • Portekiz A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos: Önemli olan kazanmaktı ve kazandığımız için mutluyuz25 Mart 2022 Cuma 09:30
  • Burak Yılmaz milli takıma veda etti25 Mart 2022 Cuma 09:29
  • Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti25 Mart 2022 Cuma 09:28
  • Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu25 Mart 2022 Cuma 09:25
  • A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi25 Mart 2022 Cuma 01:55
  • Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geldi25 Mart 2022 Cuma 01:54
  • Trabzonspor'da 5 günlük izin bitti24 Mart 2022 Perşembe 22:47
  • Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı24 Mart 2022 Perşembe 15:23
  • Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı!24 Mart 2022 Perşembe 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti