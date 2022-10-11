  • BIST 3.593,76
  • Altın 997.564
  • Dolar 18.5803
  • Euro 18.0594
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Torba teklifte yer aldı: AK Parti'den sicil affı düzenlemesi

AK Parti torba ekonomi teklifinde "kara liste" olarak da bilinen bozuk banka sicillerini de ele aldı. Teklifte yer alan düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023'e kadar borcunu ödeyenin sicili temizlenecek.
Torba teklifte yer aldı: AK Parti'den sicil affı düzenlemesi

Bir nedenden dolayı borçlarını ödeyemeyenleri "kara listeye" düşme tehlikesi bekliyor. Daha son borç ödense de bir kez sicili bozulanların yeniden kredi kullanabilmesi için uzun zaman gerekiyor.

TBMM Başkanlığı'na AK Parti tarafından sunulan torba ekonomi teklifinde, "kara liste"ye düşenler için af getiriliyor.

Düzenleme, anapara ve taksit ödemesi 1 Ekim 2022'den önce olan borçları kapsayacak.

Borçların 1 Temmuz 2023'e kadar ödenmesi durumunda sicil kayıtları silinecek. Düzenlemeden borçlarını yapılandıranların da faydalanması sağlanacak.

Teklifle, Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde olumsuz sicili olanlar temizleme şansına kavuşacak.

Ayrıca kredi ve finans kuruluşlarına, kredilerin yeniden yapılandırılması ve yeni kredi kullandırılması işlemlerinde hukuki ve cezai sorumluluk da doğmayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motorinin yeni zam geldi: İşte benzin, LPG ve motorin fiyatları11 Ekim 2022 Salı 09:10
  • 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı10 Ekim 2022 Pazartesi 13:00
  • Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı10 Ekim 2022 Pazartesi 10:00
  • Motorine 1 haftada 4'üncü zam yolda10 Ekim 2022 Pazartesi 08:55
  • Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi08 Ekim 2022 Cumartesi 15:55
  • EPDK 27 şirkete lisans verdi08 Ekim 2022 Cumartesi 14:10
  • Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak08 Ekim 2022 Cumartesi 01:29
  • THY eylülde 7,3 milyon yolcu taşıdı07 Ekim 2022 Cuma 14:53
  • Torba Yasa Meclis'te! Başkanvekili Elitaş: KYK borç faizleri siliniyor07 Ekim 2022 Cuma 14:16
  • TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı07 Ekim 2022 Cuma 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti