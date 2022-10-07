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Torba Yasa Meclis'te! Başkanvekili Elitaş: KYK borç faizleri siliniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Torba Yasa Meclis'te! Başkanvekili Elitaş: KYK borç faizleri siliniyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ayrıca "Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye’de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başları;

Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.

İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar.

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR

Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.

2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak.

Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme.

İCRA TAKİBİ

2 bin liraya kadar icra takibi olan her türlü alacak biliyorsunuz bu icra takibinin şüpheli hale getirilmesi vergiden istisna haline getirilmesi için çok büyük bir süreç vardı. Süreci kısaltıyoruz. Her kim icra takibinde dosya toplamı varsa bu alacaktan vazgeçtiği takdirde bütün takipler dosyadan ortadan kalkmış oluyor. Telekom şirketleri, GSM şirketleri, doğal gaz şirketleri, elektrik şirketleri, belediyelere olan su borçları, vatandaşın birbirleri ile olan alacak ilişkilerinde 2 bin liraya kadar olan alacaktan vazgeçtiklerinde defter kayıt belgelerinden düşerek sonlandırmış oluyorlar.

Yaklaşık 9 milyon dosya 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Bunun toplam bedeli de hemen hemen 20 milyar liralık bir rakamı oluşturuyor. Maske ile ilgili toplam 2.7 milyar liralık maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımız yazılmış ceza vardı. 2.7 milyar liralık rakamdan da vazgeçilmiş oluyor.

TIP ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Yine yaptığımız önemli bir düzenleme de tıp fakültesi ve diş hekimliği okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Bu devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde. 5500 liralık ücret ödemesi yapılmış oluyor.

ENGELLİ AYLIKLARI

Engelli aylığı alabilmenin bazı şartları var. Yaşlı aylığı alabilmeleri için bazı şartlar var. Örneğin yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaş aylığı hak ediyor ama belirli periyotlarla bu engel sağlık kurulu tarafından teyit edilmesi gerekiyor. 3 yıl aylık aldı 3. yıl sonunda gitti engel oranı yüzde 40’ın altına düştü. Engelli kardeşimize ödenen aylıklar geri isteniyor ve faizi ile alınıyordu. Bu süre içerisinde engel düştüğü aydan herhangi bir şekilde ödeme varsa bu ödemelerden vazgeçilecek ve vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren ödemesi yapılmayacak.

O CEZALARDA AF YOLUNA GİDİYORUZ

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız Türkiye’ye araçla geldiği takdirde 2 yıl içerisinde bu araçla yurt dışına çıkmamak kaydıyla Türkiye’de kullanma hakkı var. Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye’de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz.

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