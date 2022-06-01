  • BIST 2.575,74
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4254
  • Euro 17.6158
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kanada'nın Toronto kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında dün 78 yılın rekoru kırıldı.
Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Toronto Pearson Havaalanı'nda yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının 32,1 santigrat derece kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada bu sıcaklığın, 1944'te yılın bu zamanında "rekor" olarak kaydedilen 31,1 santigrat dereceyi aştığı ifade edildi.

32,1 santigrat derece sıcaklığın, nemle 36 santigrat derece hissedildiği belirtilerek, halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada aşırı sıcakların, özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturabileceği uyarısında bulunularak, bol su tüketilmesi tavsiye edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Foça'da sahile, kabuğu çatlak caretta caretta ölüsü vurdu01 Haziran 2022 Çarşamba 10:32
  • Başakşehir'de su tankeri şarampole devrildi01 Haziran 2022 Çarşamba 10:32
  • Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu01 Haziran 2022 Çarşamba 10:30
  • YTB, Türkiye-Pakistan ilişkilerine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyor01 Haziran 2022 Çarşamba 10:29
  • Dalaman'da orman ve makilik alanda yangın çıktı01 Haziran 2022 Çarşamba 10:28
  • Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:42
  • Sultanbeyli'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Çan Belediye Başkanı Öz, adli kontrol ile serbest bırakıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Şırnak'ta 'Eren Abluka-14 Operasyonu' başlatıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
  • Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu01 Haziran 2022 Çarşamba 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti