  • BIST 2.189,48
  • Altın 925.67
  • Dolar 14.8255
  • Euro 16.3158
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Toshiba'nın ikiye bölünmesi planı reddedildi

Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın ikiye bölünmesi planının reddedildiği bildirildi.
Toshiba'nın ikiye bölünmesi planı reddedildi

Toshiba olağanüstü hissedarlar toplantısında, firmanın ikiye bölünmesi planı müzakere edildi.

Toplantıda, şirket yönetiminin teklif ettiği ikiye bölünme planı, hissedarların oylarının basit çoğunluğunu elde edemedi.

En büyük ikinci hissedar olarak tanınan 3D Investment Partners'ın, firmanın "satışı dahil alternatiflerin" müzakeresi teklifi de reddedildi.

"Tavsiye niteliğindeki" oyların "yasal olarak bağlayıcı" olmadığı söz konusu süreç, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekiyor.

Toplantı sonrası konuşan Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "Hissedarlarımızın düşünceleri temelinde, kurumsal değerin artırılması için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

Bölünme planlamasını yapan eski CEO Tsunakawa Satoşi, "firma içi yeniden yapılanmanın yönetimde istikrarsızlığa yol açtığını" belirterek, mart başında istifa etmişti.

Yaklaşık 150 yıllık piyasa geçmişiyle Toshiba'nın, "yeniden yapılanma ve reform" sürecini, hazirandaki olağan hissedarlar toplantısında nihai karara bağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda son durum24 Mart 2022 Perşembe 09:31
  • Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden 120 avro seviyesine yaklaştı23 Mart 2022 Çarşamba 16:11
  • Amazon, Türkiye’deki lojistik üssüyle ilk yılda 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak23 Mart 2022 Çarşamba 15:31
  • Ensari Deri'nin halka arzına 258 bin yatırımcı katıldı23 Mart 2022 Çarşamba 15:30
  • KKM kapsamındaki ilk ödemeler gerçekleştirildi23 Mart 2022 Çarşamba 15:29
  • İBB'nin öğrenci kartlarına kademeli tarife teklifi reddedildi23 Mart 2022 Çarşamba 15:24
  • Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması23 Mart 2022 Çarşamba 15:14
  • Rusya'dan doğal gaz ve petrol açıklaması: Piyasa çöker23 Mart 2022 Çarşamba 14:50
  • Kur Korumalı Mevduat uygulaması meyvelerini vermeye başladı23 Mart 2022 Çarşamba 14:27
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: İlk ödemeler yapıldı23 Mart 2022 Çarşamba 14:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti